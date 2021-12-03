الرياضة تحضيرا لأمم اليد.. الوفـد الآسيوي يتفقد المنشآت الرياضية بالشرقية

الدمام- حمود الزهراني

أنهى ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة اليد اليوم الجمعة الجولة التفقدية الأولى في المنطقة الشرقية؛ للوقوف على مدى جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعداداً لاستضافة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، المؤهلة إلى بطولة العالم 2023 “بولندا- السويد”. التي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخباً. وشملت الجولة زيارة صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، بالإضافة إلى صالة الألعاب المختلفة بنادي الخليج، التي ستحتضن تدريبات المنتخبات ومباريات البطولة، بجانب معاينة وسائل المواصلات للضيوف والمنتخبات واللجان العاملة. فيما تتواصل يوم غدٍ السبت زيارة باقي المنشآت التي ستشمل صالة وزارة الرياضة بالدمام، وعددا من الصالات الرياضية للأندية. تقدم الحضور في الجولة، بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وسكرتير الاتحاد الآسيوي مروان مازن، بالإضافة إلى فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة علي العليوات.