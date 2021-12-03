القتل قصاصاً بجانيين في الرياض

الرياض ـ البلاد

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة الرياض ، جاء في منطوقه أن سيد ياسر علي – باكستاني الجنسية – أقدم على قتل عبدالرحمن محمد عباس – باكستاني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بإرتكاب جريمته.

كما أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة الرياض ،حيث أقدم سيد أحمد الرشيدي – مصري الجنسية – على قتل محمود عبدالعال أحمد – مصري الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة, صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.