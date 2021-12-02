100 مليون تحت تصرّف المدرب رالف رانجنيك في الشتاء

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 100 مليون يورو تحت تصرف مدرب الفريق المحتمل، الألماني رالف رانجنيك، للإنفاق في سوق الانتقالات الشتوي المقبل وتعزيز صفوف الشياطين الحمر الذين يحتلون الترتيب العاشر في البريميرليغ.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير منتصف شهر نوفمبر الماضي لسوء النتائج، وعين بدلًا منه المدرب المساعد مايكل كاريك لحين الانتهاء من إصدار تراخيص العمل الخاصة بالمدرب رالف رانجنيك.

بحسب تقرير من مجلة “فور فور تو” الإنجليزية، فإن مُلاك مانشستر يونايتد وضعوا مبلغ 100 مليون يورو تحت إمرة المدرب رالف رانجنيك.

من المنتظر أن يستقدم رانجنيك لاعبين سبق له تدريبهم وبالأخص من نادي ريد بول لايبزيغ الألماني الذي عمل معه لمدة 7 مواسم.

أبرز الأسماء المتوقع أن تعزز صفوف مانشستر يونايتد في الشتاء هما لاعبي ريد بول لايبزيغ، أمادو حيدرا لاعب الوسط والجناح كريستوفر نكونكو، ولن يكلف كليهما أكثر من 60 مليون يورو بحسب تقارير إنجليزية.