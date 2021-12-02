محمد صلاح يسخر من “ترتيبه” في الكرة الذهبية

سخر المصري محمد صلاح -ضمنيًا- من اختيارات مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال تصريحات صحفية أدلى بها نجم ليفربول عقب مباراة فريقه أمام إيفرتون أمس الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل محمد صلاح في الترتيب السابع بجائزة الكرة الذهبية 2021، التي حصدها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في مسيرته.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز 4-1 في ميدان إيفرتون بتسجيله هدفين ليصل مجموع أهدافه إلى 13 في صدارة هدّافي البريمرليغ.

وعند سؤال محمد صلاح عن تعليقه حيال حلوله سابعًا في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021، انفجر ضحكًا ساخرة وقال: “لا تعليق”.

تصريح وإن كان بسيطًا في فحواه، فإن الصحافة الإنجليزية اعتبرته سخرية من اختيارات مجلة “فرانس فوتبول” إذ كان يتوقع الخبراء أن يأتي محمد صلاح في مرتبة متقدمة قليلًا بالنظر إلى مستوياته عام 2021 مع ناديه ليفربول.