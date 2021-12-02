صحة و عافية متلازمة كوتار (الموتى الأحياء) تعرف على أسبابها وأعراضها!

هناك العديد من الاضطرابات النفسية فهى أنماط مختلفة تتمثل في أعراض سلوكية أو نفسية من الاضطرابات النفسية النادرة والغريبة ، تلك التي تجعل الشخص يتصرف بشكل غير مألوف أو تجعله يتصرف بشكل يهدد حياته في بعض الأوقات ومنها متلازمة كوتار أو متلازمة جثة المشي أو الموتى الاحياء، حيث يعتقد الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة أن أجزاء من أجسامهم مفقودة أو أنهم يحتضرون أو يموتون أو لا وجود لهم . وأسباب متلازمة كوتارد تعد غير واضحة وغالبا ما يكون هناك مشكلة في الأساس في الدماغ هى التي تسببت في ذلك مثل الخرف واعتلال الدماغ والصرع، الصداع النصفي، التصلب المتعدد ، مرض الشلل الرعاش والسكتة الدماغية، لكن الشئ الايجابي في هذا الصدد أن هذه المتلازمة نادرة الحدوث ، فهناك حوالي 200 حالة فقط على مستوى العالم.