الرياضة “بلينك إكسبرينس” داعماً رسمياً لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

جدة –هاني البشر- خالد مرضاح

أعلن سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 عن إبرام شراكة مع “بلينك إكسبرينس”، الشركة الرائدة في الابتكار والتميز في تنفيذ الفعاليات في المنطقة لتصبح بموجبها داعماً رسمياً للحدث. وبموجب الشراكة، ستعرض الشركة مجموعة منتجات وخدمات المواهب السعودية المستقبلية في مساحة مخصصة من منطقة الجمهور، بالإضافة إلى عرض علامتها التجارية في مختلف مناطق الجائزة الكبرى. وستشهد عطلة نهاية أسبوع السباق خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الظهور الأول لأسرع وأطول حلبة شوارع في روزنامة الفورمولا 1؛ وهو ما يشكل مصدر فخر وطنيا للمملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، يعد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021 في حلبة كورنيش جدة، الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في تاريخ المملكة، ويستهدف الوصول إلى جمهور جديد.

يشار إلى أن شركة “بلينك إكسبرينس” هي مركز الخبرات الإبداعية والابتكارية التي تتمتع بعلاقات وارتباطات عالمية، وتقدّم لعملائها بفخر حلول خدمات متكاملة ومبتكرة، ومنذ انطلاقها من جذور محلية متواضعة تفخر بها في العام 2003، واصلت إبداعها والتزامها لتوسيع عروض شبكتها وخدماتها في جميع أنحاء المنطقة، لتقديم خدمات متكاملة للفعاليات الرياضية، وأحداث رياضة السيارات، والأنشطة التسويقية، والمهرجانات، والعديد من الأنشطة الأخرى. بدوره، رحب مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بهذه الشراكة، وقال: “تتمتع “بلينك إكسبرينس” بمكانة ريادية في السوق في مجال الفعاليات والأنشطة التسويقية، ومن هذا المنطلق فإننا سعداء للغاية بشراكتهم مع سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021، إذ تعتبر شريكاً ذو قيمة كبيرة لتقديم فعاليات السرعة والحماس للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية”.

ومن جانبه، أعرب ماهر أنداري، مدير عام “بلينك إكسبرينس” في المملكة العربية السعودية، عن سعادته بهذه الشراكة، وقال: “تنطوي رؤية المملكة 2030 على تطوير مجتمع نابض بالحياة لأمة طموحة، واليوم وبعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، فإننا نرى تنظيم إلى أكثر من 2000 نشاط رياضي وترفيهي وثقافي وحضرها أكثر من 46 مليون زائر”. وأضاف أنداري: “علاوة على دورنا الطبيعي في جلب وإنشاء الأحداث ذات الشهرة العالمية إلى المملكة وتنفيذها بشكل متميز، لدينا حرص كبير على الاضطلاع بدور حاسم في تطوير ورعاية المواهب المحلية لنصبح في نهاية المطاف رواد في صناعة تدعمها رؤية 2030. ولتحقيق هذه الغاية، وقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز لتزويد الطلاب والخريجين بمجموعة متنوعة من فرص التدريب التي تهدف إلى تعزيز خبراتهم، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030”. واختتم حديثه قائلاً: “نود أن نشكر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على ثقته، كما نثمن جهودهم المبذولة والمتواصلة لتحقيق رؤيتهم بجعل المملكة العربية السعودية موطناً لرياضة السيارات، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل في فترة زمنية قصيرة جداً باستضافة بطولة العالم للفورمولا إي، ورالي داكار، والآن قمة رياضة السيارات في العالم الفورمولا 1، ونفخر بالقول بأننا لعبنا دوراً في تقديم هذه البطولات ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في المستقبل”.