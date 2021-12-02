الرياضة الفيصل يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية

الرياض- البلاد اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، برئاسة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود للدورة الانتخابية 2021 – 2024. وعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، والفارس الأولمبي كمال بن عبدالله باحمدان، وناصر بن عبداللطيف الفوزان، وممثل للجنة اللاعبين سيتم انتخابه لاحقًا. وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية سمو الأمير عبدالله بن فهد عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ثقته الكريمة واهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات الاتحاد السعودي للفروسية، وحرصه على تقديم كل ما يخدم الفروسية السعودية واستمرارية إنجازاتها في المحافل الدولية، ووضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة. وتطلع سمو رئيس الاتحاد إلى العمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد لمواصلة الإنجازات التي تحققت للفروسية السعودية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشكل نقلة نوعية في رياضة الفروسية على جميع الأصعدة التي تكفل النجاح للفروسية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030 م.