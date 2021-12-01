4 بحوث علمية تتصدر العدد الجديد من مجلة «الدارة»

الرياض ـ البلاد

حمل عدد أكتوبر 2021 من مجلة “الدارة” العلمية المحكمة، الصادرة عن دارة الملك عبدالعزيز، أربعة بحوث علمية تنوعت مواضيعها بين الجوانب التاريخية والآثارية والأدبية. وتناول البحث الأول بعنون (المصادرات المالية في عهد السلطان الأشرف قايتباي في الفترة 872-901هـ / 1468-1496م)، من إعداد الدكتور عبدالعزيز بن فايز القبلي من قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، دراسة تاريخية تحليلية عن ظاهرة المصادرات المالية التي كانت سِمة بارزة اتسم بها ذلك العهد، لتنشيط الخزينة المملوكية، حيث ركّزت الدراسة في الأسباب والدوافع التي أسهمت في انتشار تلك المصادرات من مختلف الشخصيات العسكرية والمدنية، وأثرها في السلطة المملوكية وفي فئات المجتمع سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وإداريًا، وما الأساليب التي استخدمتها السلطة المملوكية في مصادرة تلك الأموال؟ وما موقف العلماء والقضاة منها؟.

وجاء البحث الثاني بعنوان (نقش شاهدي من مقبرة المعلاة لامرأة تسمى: فاطمة بنت عبدالله بن عبدالملك الخريجي)، من إعداد الدكتورة زهراء بنت أحمد الزيلعي من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، حيث يدرس البحث نقشًا من نقوش قبور مقبرة “المعلاة” الشهيرة في مكة المكرمة، وهو محفوظ مع مجموعة من الأحجار الشاهدية في متحف الآثار والتراث بمكة المكرمة، وتعود إلى حقبة تاريخية تمّتد خلال الفترة من (ق1-5هـ / 7-11م)، وقد انتقي هذا النقش من ضمنها لحتوائه على صيغ من الأدعية بعضها نادر جدًا، فضلًا عن كونه يحمل اسم امرأة نسبتها تحتمل عدة قراءات، ترجح الدراسة منها قراءة (الخريجي)، التي يُنسب إليها الكثير من اسرة تنتشر في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وقد كُتب النقش بخط كوفي متقن خالٍ من الإعجام ومجرد من تحليات أو ليونة في حروفه، وهو ما يؤهله لأن يكون من النماذج الكوفية التي تُحتذى، ولا سيما تلك المنسوبة إلى مكة المكرمة وإلى الحجاز بصورة عامة.