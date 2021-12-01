16 مبنى آيلاً للسقوط أزيلت بالدمام

الدمام- حمود الزهراني

رصدت بلدية وسط الدمام، 51 مبنى آيلا للسقوط، وأزالت 16 منزلا، في عدد من الأحياء السكنية، وذلك في إطار جهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري، أن الرصد والإزالة جاءت ضمن لجنة متابعة المباني الآيلة للسقوط والمكونة من عدة جهات حكومية متمثلة في إمارة المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية (بلدية وسط الدمام)، وشركة الكهرباء، وهيئة السياحة، والدفاع المدني، والشركة الوطنية للمياه وشركة الاتصالات السعودية وشرطة المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن أعمال الرصد والإزالة قد تمت على عدة مراحل، منذ بداية العام الجاري 2021م، حيث تضمنت المرحلة الأولى حصر المباني ووضع الإنذارات وإشعارات المراجعة.



وقال إنه تم في المرحلة الثانية فصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة، فيما تم إزالتها بعد موافقة اللجنة واستيفاء كافة الاشتراطات النظامية في المرحلة الثالثة.

وأبان بأنه تم إزالة 13 مبنى آيلا للسقوط من قبل اللجنة، فيما تم إزالة 3 مباني وصيانة وترميم 6 مباني أخرى من قبل أصحابها، وذلك بعد مراجعة البلدية وإنهاء كافة إجراءاتهم النظامية.

وأكد المهندس عبد الله الشمري، على متابعة كافة المباني، داعيا ملاك المباني المرصودة، الى مراجعة البلدية والعمل على استكمال الاجراءات.