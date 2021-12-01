الرياضة وزارة الرياضة وأمانة محافظة جدة يوقعان اتفاقية مشتركة

جدة- البلاد بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وقع معالي نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي مع معالي أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، اليوم اتفاقية مشتركة بين الجانبين. تتضمن هذه الاتفاقية تخصيص أمانة محافظة جدة لثلاثة مواقع بالمحافظة في كل من حي الخمرة الفضيلة جنوب المحافظة، بمساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع، وحي البشائر شرق المحافظة بمساحة إجمالية 15 ألف متر مربع، وحي الصواري شمال المحافظة بمساحة إجمالية 13.4 ألف متر مربع لصالح وزارة الرياضة، وذلك بهدف إنشاء ملاعب ومنشآت وساحات رياضية تساهم في تطوير المواهب في المنطقة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لأهالي الأحياء الثلاثة، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة. وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف في تصريح صحفي: “نهدف من هذه الاتفاقية مع وزارة الرياضة إلى توفير بيئة رياضية وصحية شاملة لسكان الأحياء، بما يتوافق مع رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة”. من جانبه قال معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي: “إن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطط الوزارة الهادفة إلى فتح باب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة رياضة متنوعة وشاملة، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وزيادة عدد ممارسي الرياضة”. وتأتي هذه الخطوة، ضمن الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نحو رفع جودة الحياة للمواطنين والساكنين في مختلف مناطق المملكة، والسعي الجاد إلى تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، من خلال توفير منشآت رياضية ملائمة ومجهزة بأحدث التجهيزات لتطوير المواهب الرياضية.