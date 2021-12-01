نصائح مهمة لمرضى القلب

أمراض القلب هي الكابوس الأكثر رعبا وانتشارا بين الفئات على اختلاف أعمارهم، لذا تكثر النصائح بشأن الوقاية منها.

وبحسب روسيا اليوم، فقد أعلنت الدكتورة آنا كونوفالوفا، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية الغدد الصماء، أنه يجب على من يعاني من أمراض القلب، الامتناع عن تناول أطعمة معينة.

وضمن الأطعمة تلك المحتوية على الدهون المشبعة والمتحولة والسكر.

وتقول، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، قبل كل شيء يجب التخلي عن تناول اللحوم والدواجن الدسمة، ومنتجات الألبان عالية الدسم.

وكذلك المنتجات التي خضعت لعمليات معالجة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بإضافة الدهون المشبعة إلى النظام الغذائي بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ودهون متحولة بنسبة لا تزيد عن 1 بالمئة.

وتضيف، يجب مراقبة كمية الملح المستهلكة، بحيث لا تزيد عن 5 غرامات في اليوم.

كما يجب التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على السكر إلى 5-10 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية.

وتقول، تنسب إلى هذه المواد السكر والعسل والمربيات والعصائر المركزة.

ووفقا لها، يجب على مرضى القلب تناول ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات في اليوم.

ويجب كذلك تناول الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم والدواجن قليلة الدسم والمكسرات والبذور. وتناول الأسماك والمأكولات البحرية 2-3 مرات في الأسبوع.