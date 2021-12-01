مقتل 14 شخصاً في تحطّم مروحية عسكرية بأذربيجان

البلاد : أ ف ب

قتل 14 شخصا في تحطّم مروحية عسكرية أذربيجانية في شرق البلد الواقع في منطقة القوقاز، الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأفاد حرس الحدود الأذربيجاني أن “14 شخصا قتلوا وأصيب شخصان بجروح نتيجة تحطّم مروحية لجهاز الحدود التابع للدولة”، وأكد أن جميع الضحايا عسكريين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد جهاز الحدود والمدعي العام الأذربيجاني في بيان مشترك أن “مروحية عسكرية لجهاز الحدود التابع للدولة الأذربيجانية تحطّمت اليوم في مطار غاراخيبات في منطقة خيزي قرابة الساعة 10.40 صباحا (06.40 ت غ) بينما كانت تقوم برحلة تدريبية”.

وأعلن المصدر أنه تم فتح تحقيق في الحادث الذي يأتي بعد أسبوعين من اندلاع أعنف معارك بين أذربيجان وأرمينيا عند الحدود منذ انخرط البلدان في حرب العام الماضي للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

وأعلن الادعاء أن المحققين “استبعدوا العوامل الخارجية” في تحطم المروحية من طراز “مي-17”.

وقال مكتب المدعي العام في بيان صحافي “تجري دراسة احتمالات مختلفة، بما في ذلك إهمال الطيار أو مشكلة فنية أو حالة الطقس”، مضيفاً أنه تم العثور على صندوق أسود في الموقع.