كأس العرب: أهداف مباراة الجزائر والسودان (4-0)

حققت الجزائر انتصارًا بأربعة أهداف نظيفة اليوم الأربعاء أمام السودان في افتتاحية مباريات المنتخبين في مسابقة كأس العرب قطر 2021.
ورفع المنتخب الجزائري بطل إفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من البطولة، التي تضم معه منتخبي مصر ولبنان.
الجزائري بغداد بونجاح سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 11 و37 ثم أضاف زميله جمال الدين بلعمري الهدف الثالث بالدقيقة 43.
وسجل هلال سوداني الهدف الرابع لمنتخب الجزائر بالدقيقة 46، بينما تصدى رايس مبولحي لركلة جزاء من السودان في الدقيقة 70.
شاهد أهداف الجزائر والسودان (4-0)
⚽️🥅 بغداد بو نجاح يفتتح التسجيل لمنتخب الجزائر 🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/QosU1YRy8P
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
⚽️🥅 بغداد بونجاح يدوّن ثاني أهدافه في شباك السودان#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/Wrr8zyQAOG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
⚽️ مدافع "الخضر" جمال بن العمري يزيد من متاعب صقور الجديان#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/rt4VEn4ZjR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
🥅⚽️العربي هلال سوداني يسجل اسمه على لائحة هدافي المنتخب الجزائري في كأس العرب FIFA قطر 2021™#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/qKG48dZ9L5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
فيديو| حارس مرمى #الجزائر يتصدى لركلة جزاء لمنتخب #السودان.. #مونديال_العرب #قطر2021 pic.twitter.com/KI3i7PEq5e
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2021