الرياضة

كأس العرب: أهداف مباراة الجزائر والسودان (4-0)

محمد ابو الوفاaccess_time26 / ربيع الآخر / 1443 هـ       1 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف الجزائر والسودان

حققت الجزائر انتصارًا بأربعة أهداف نظيفة اليوم الأربعاء أمام السودان في افتتاحية مباريات المنتخبين في مسابقة كأس العرب قطر 2021.

 

ورفع المنتخب الجزائري بطل إفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من البطولة، التي تضم معه منتخبي مصر ولبنان.

 

الجزائري بغداد بونجاح سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 11 و37 ثم أضاف زميله جمال الدين بلعمري الهدف الثالث بالدقيقة 43.

 

وسجل هلال سوداني الهدف الرابع لمنتخب الجزائر بالدقيقة 46، بينما تصدى رايس مبولحي لركلة جزاء من السودان في الدقيقة 70.

 

شاهد أهداف الجزائر والسودان (4-0)

 

m.abo.elwafa

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