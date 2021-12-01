كأس العرب: أهداف مباراة الجزائر والسودان (4-0)

حققت الجزائر انتصارًا بأربعة أهداف نظيفة اليوم الأربعاء أمام السودان في افتتاحية مباريات المنتخبين في مسابقة كأس العرب قطر 2021.

ورفع المنتخب الجزائري بطل إفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من البطولة، التي تضم معه منتخبي مصر ولبنان.

الجزائري بغداد بونجاح سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 11 و37 ثم أضاف زميله جمال الدين بلعمري الهدف الثالث بالدقيقة 43.

وسجل هلال سوداني الهدف الرابع لمنتخب الجزائر بالدقيقة 46، بينما تصدى رايس مبولحي لركلة جزاء من السودان في الدقيقة 70.

شاهد أهداف الجزائر والسودان (4-0)