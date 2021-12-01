طريقة عمل افخاد الدجاج الكورية

أفخاذ الدجاج الكورية الحلوة والحارة وصفة تستخدم بها معجون الفلفل الحار للحصول علي النكهة الحارة لمحبي الوصفات المتبلة

المقادير اللازمة

أفخاذ دجاج منزوعة العظم والجلد

للنقع

1.5 ملعقة كبيرة خل أرز

نصف كوب سكر بني

نصف كوب صلصة صويا

3 ملاعق كبيرة صلصة حارة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

4 ثوم مفروم

للوجه

1 ملعقة كبيرة خل أرز

ملعقة كبيرة صلصة صويا

1 ملعقة كبيرة صلصة حارة

1/4 كوب سكر بني

طريقة العمل

اخفقي مكونات التتبيلة معًا

يضاف الدجاج إلى التتبيل ويقلب حتى يغطى الدجاج بالكامل بالصلصة

انقعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل

سخني الفرن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت

بطني صينية خبز بورق الألمنيوم

رتبي الدجاج على صينية الخبز وتخلصي من التتبيلة الزائدة

اخبزي الدجاج لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا

أثناء خبز الدجاج اخفقي مكونات الوجه معاً في قدر صغير على نار متوسطة

يطهى ويخفق من حين لآخر لمدة 5 دقائق أو حتى تتكاثف الصلصة

لا تدعي الصلصة تغلي

في الدقائق القليلة الأخيرة من طهي الدجاج

ادهنيها بالصوص

بعد أن ينضج الدجاج أخرجيه من الفرن وادهنيه بطبقة أخرى منه قبل التقديم