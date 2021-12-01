روبوتات تعالج المشكلات الذهنية والحركية

البلاد : وكالات

طور فريق من الباحثين الإسبان منظومة روبوتية تعيد تأهيل المصابين الذين يعانون مشكلات ذهنية وحركية، ويمكن استخدامها في المراكز الصحية والمنازل.

وتتكون المنظومة التي ابتكرها فريق بحثي من قسم علوم الحاسب والهندسة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد من روبوت يستطيع التفاعل مع المرضى ومنظومة للذكاء الاصطناعي تستخدم وحدات استشعار ثلاثية الأبعاد للتحكم في الروبوت، وتطبيقاً إلكترونياً تستخدمه أطقم الرعاية الصحية لمتابعة حالة المرضى، أخيراً منظومة تخزين حوسبية للاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمرضى لتحليل حالتهم الصحية، وتسجيل مراحل إعادة تأهيلهم.