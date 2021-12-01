«خلّوها» تمتّع زوار موسم الرياض بروائع الشعر النبطي

البلاد ـ خالد بن مرضاح

أحيا عدد من شعراء القلطة الأمسية الثالثة من محاورات منطقة “خلّوها” -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- وسط تفاعل كبير من جمهور هذا الموروث الشعري الذين اكتظت بهم ساحات الفعالية.وتناولت معاني المحاورة بين الشعراء المشاركين في الأمسية اللحمة الوطنية، والثناء على القيادة ، وأهمية الدفاع عن الوطن في مختلف الميادين، كما استمتع الحضور بمعاني الردّ الطريفة بين الشعراء.

من جهة أخرى أتاحت اللجنة المنظمة لفعالية “خلّوها” الفرصة لمشاركة بعض الشعراء الخليجيين الذين اشتُهروا في ميادين المحاورة. وتأتي فعالية “خلّوها” بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ومشاركة وزارة الثقافة، التي انطلقت الخميس الماضي، وتركز على التراث الفني والفعاليات الشعرية، وتستقطب الشعراء ومحبي الشعر النبطي بمسابقات فريدة.

وتتضمن المنطقة عدة فعاليات ثقافية وتراثية جاذبة لمحبي الشعر، تقدمها عبر منطقة “الرِّديَّة”، التي تحتوي على مسرح رئيس لعروض الرديّة بحضور أبرز الشعراء النبطيين، وعروض الرقصات الشعبية العامة، إضافة إلى منطقة “المجلاس” بتصميمها الشعبي لديوانياتها.

وتضم منطقة “خلّوها” أيضا فعالية “فلة حجاج” التي تتيح للزوار المهتمين بالشعر من جميع الأعمار خوض تجارب حية ومتنوعة، منها: الشاعر الصغير، ومنصة الشعراء التجريبية (تجارب ومواهب)، إلى جانب تخصيص عروض تفاعلية ومنطقة مخصصة للأطفال لعرض مواهبهم.