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بمكونين فقط.. طريقة عمل خبز الميكروويف

نيفين عباسaccess_time26 / ربيع الآخر / 1443 هـ       1 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة بدون زيت او خميرة او زيت او سكر ودون الحاجه لفرن وتطهي في 30 ثانية فقط

المقادير اللازمة
4 ملاعق كبيرة (31 جم) دقيق ذاتي الرفع
2 ملعقة كبيرة حليب أي نوع بما في ذلك الحليب الخالي من الألبان

طريقة العمل
في كوب كبير الحجم آمن للاستخدام في الميكروويف أضيفي المكونات
قلبيها بملعقة حتى يتجانس الدقيق تمامًا وتتشكل عجينة يجب أن تكون عجينتك رطبة ولزجة
إذا كانت عجينتك جافة جداً يمكنك إضافة القليل من الحليب
عندما تنتهي من تقليب العجين من المحتمل أن تتجمع في منتصف الكوب
استخدمي الملعقة لفرد العجينة حتى تصل إلى حواف الكوب وملء قاع الكوب بالتساوي
ضع الكوب الخاص بك في الميكروويف وقومي بطهيه بكامل اقته لمدة 30 ثانية
استخدم ملعقة كبيرة عبر حواف الخبز لفك الخبز من حواف الكوب
ثم حركي الملعقة إلى قاع الخبز حتى تتمكني من استخدام الملعقة لرفع الخبز بالكامل في قطعة واحدة
قطعي الخبز إلى نصفين واستمتعي به كما هو
ويمكنك أيضًا تحميص الخبز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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