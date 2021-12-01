بمكونين فقط.. طريقة عمل خبز الميكروويف

وصفة بدون زيت او خميرة او زيت او سكر ودون الحاجه لفرن وتطهي في 30 ثانية فقط

المقادير اللازمة

4 ملاعق كبيرة (31 جم) دقيق ذاتي الرفع

2 ملعقة كبيرة حليب أي نوع بما في ذلك الحليب الخالي من الألبان

طريقة العمل

في كوب كبير الحجم آمن للاستخدام في الميكروويف أضيفي المكونات

قلبيها بملعقة حتى يتجانس الدقيق تمامًا وتتشكل عجينة يجب أن تكون عجينتك رطبة ولزجة

إذا كانت عجينتك جافة جداً يمكنك إضافة القليل من الحليب

عندما تنتهي من تقليب العجين من المحتمل أن تتجمع في منتصف الكوب

استخدمي الملعقة لفرد العجينة حتى تصل إلى حواف الكوب وملء قاع الكوب بالتساوي

ضع الكوب الخاص بك في الميكروويف وقومي بطهيه بكامل اقته لمدة 30 ثانية

استخدم ملعقة كبيرة عبر حواف الخبز لفك الخبز من حواف الكوب

ثم حركي الملعقة إلى قاع الخبز حتى تتمكني من استخدام الملعقة لرفع الخبز بالكامل في قطعة واحدة

قطعي الخبز إلى نصفين واستمتعي به كما هو

ويمكنك أيضًا تحميص الخبز