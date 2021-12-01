الطاقة المتجددة ستنتج 95% من الكهرباء في 2026

أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 95 بالمئة من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الآن وحتى نهاية 2026 وأن تسهم الطاقة الشمسية بنصف هذه الزيادة.

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومحركات الرياح.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن سوق الطاقة المتجددة إن القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021 .

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتي بلغت 290 جيجاوات تمثل إشارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة”.

وأضاف “الارتفاع الذي نشهده الآن في أسعار السلع والطاقة يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة، لكن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية”.

وتابع تقرير الوكالة أن قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2026 ستعادل إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء العالمية من الوقود الأحفوري والطاقة النووية مجتمعين.

وأضافت الوكالة أن السياسات الأكثر قوة التي انتهجتها الحكومات وتعهدات مؤتمر المناخ في جلاسجو الشهر الماضي قادت هذه الزيادات لكن وتيرة نمو الطاقة المتجددة يتعين أن تتسارع للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم.