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إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 مليون قرص “إمفيتامين” إلى المملكة

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1443 هـ       1 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، التي تستهدف أمن وشباب المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (30,349,000) قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات “هيل”، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها، (4) أشخاص، مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية.

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وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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