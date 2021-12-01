الدولية

أوميكرون في 11 دولة أوروبية

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1443 هـ       1 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بروكسل : البلاد

رصد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها 44 حالة إصابة مؤكدة بمتحوّر فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” في 11 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المركز في بيان من مقره بمدينة ستوكهولم اليوم أن الدول الـ 11 هي النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وأضاف البيان أنه تم كذلك الإبلاغ عن عدد من الحالات المحتملة في دول أخرى بالقارة لكنها لا تزال قيد التحقيق.

وبين أن جميع الحالات المؤكدة حتى الآن تعود إلى أشخاص كانوا قد سافروا إلى دول أفريقية، وقام البعض منهم برحلات متصلة في وجهات أخرى بين أفريقيا وأوروبا ،مشيراً إلى أنها لا تتضمن أي حالات خطيرة أو وفيات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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