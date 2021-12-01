أفضل 3 فيتامينات ومكملات للذاكرة والتركيز

مع تقدم العمر ، تبدأ الفيتامينات والمعادن الحيوية لصحتنا المعرفية بشكل طبيعي في التدهور في أجسامنا

تذكر أن النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي يبدأان بالطعام المغذي والنشاط المنتظم

وتشير الدراسات إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي – الغني بالدهون الصحية من زيت الزيتون والأسماك – قد يساعد في تقليل مخاطر الضعف الإدراكي المعتدل .

فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 (أو كوبالامين) هو جزء من مجموعة مركب ب الأساسية

عائلة B-complex عبارة عن مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والتي تشارك بشكل مباشر في الخلايا العصبية وإنتاج الطاقة

العديد من الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك لحوم البقر والكبد والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان غنية بفيتامين ب 12

نظرًا لأهميته في المنتجات الحيوانية ، قد لا يحصل النباتيون الذين يعيشون أنماط حياة نباتية على فيتامين B-12 الذي يحتاجون إليه ، على الرغم من أن العديد من الأطعمة ، مثل الحبوب ، مدعمة بهذه المغذيات الأساسية.

زيت السمك

لا يزال الباحثون يدرسون دور زيت السمك والأحماض الدهنية في الصحة الإدراكية والعافية

يحتوي زيت السمك على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأساسية ، بما في ذلك DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك) و EPA (حمض eicosapentaenoic).

الأستازانتين

Astaxanthin هو كاروتينويد موجود بشكل طبيعي (صبغة نباتية) يوجد في الأسماك والطحالب ، وهو ما يعطي الحياة البحرية لونها الوردي ، بما في ذلك الجمبري والسلمون

يساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة