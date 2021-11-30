85 ألف فحص إشعاعي بالمجمع الطبي بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

يواصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، تقديم خدماته الطبية المساعدة للمراجعين والمرضى ، حيث أظهرت إحصائية حديثة لقسم الأشعة بالمجمع الطبي ، إجراء 85015 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالي.

و تنوعت الفحوص الإشعاعية من أشعة عامة و تصوير الرنين المغناطيسي ‎وأشعة مقطعية بالإضافة إلى تصوير للموجات فوق الصوتية، وتعمل وحدات قسم الأشعة على مدار الـ 24 ساعة مقدمة خدماتها التصويرية للمرضى الداخليين والخارجيين والطوارئ ومرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات ووحدات العناية المركزة ، وبكادر طبي وتقني محترف لتغطية جميع الخدمات في تحقيق التميز في التصوير الطبي تركز على رعاية المرضى ، وتوفير خدمات إشعاعية آمنة وعلاجية سريعة ، مدعومة بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة والعالمية.