الأولى

وزير التعليم يلتقي رئيس مركز الفكر والأبحاث الإيطالي

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1443 هـ      30 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

التقى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في مكتبه بديوان الوزارة رئيس مركز الفكر والأبحاث الإيطالي السيد ماركو مينيتي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة بين الجامعات السعودية والمركز لتعزيز المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز فرص التدريب المشترك لنقل الخبرات والتجارب العالمية، إلى جانب آليات تعزيز المنح الدراسية التي يقدمها المركز للطلبة السعوديين الموهوبين لدراسة الماجستير في إيطاليا.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون لإنشاء معهد للدراسات العربية في مركز الفكر والأبحاث (Med-Or) الذي يعتبر المعهد الأول من نوعه في إيطاليا، حيث يهتم بإطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الثقافة والبحث والتدريب العلمي، ويمثّل كياناً جديداً وفريداً من نوعه، وجسراً لمرور الأفكار والبرامج والمشروعات بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية البحثية، إلى جانب كونه محطة لتعزيز التكامل الشامل بين المجالين الصناعي والبحثي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *