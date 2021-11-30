وزير التعليم يلتقي رئيس مركز الفكر والأبحاث الإيطالي

البلاد : متابعات

التقى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في مكتبه بديوان الوزارة رئيس مركز الفكر والأبحاث الإيطالي السيد ماركو مينيتي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة بين الجامعات السعودية والمركز لتعزيز المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز فرص التدريب المشترك لنقل الخبرات والتجارب العالمية، إلى جانب آليات تعزيز المنح الدراسية التي يقدمها المركز للطلبة السعوديين الموهوبين لدراسة الماجستير في إيطاليا.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون لإنشاء معهد للدراسات العربية في مركز الفكر والأبحاث (Med-Or) الذي يعتبر المعهد الأول من نوعه في إيطاليا، حيث يهتم بإطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الثقافة والبحث والتدريب العلمي، ويمثّل كياناً جديداً وفريداً من نوعه، وجسراً لمرور الأفكار والبرامج والمشروعات بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية البحثية، إلى جانب كونه محطة لتعزيز التكامل الشامل بين المجالين الصناعي والبحثي.