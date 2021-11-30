منتدى الرياض يناقش العمل الشبابي

الرياض – البلاد

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ينطلق منتدى العاملين مع الشباب بالعاصمة الرياض يومي 11-12 ديسمبر بعنوان “نحو قطاع شبابيٍّ فاعل في رؤية 2030” ، ويناقش ثلاثة دراسات وطنية أعدها بيوت خبرة سعودية ، تناولت موضوعات: منظومة قطاع الشباب، توجهات قطاع الشباب، دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب.

ويقدم المنتدى ثمان ورش علمية تناقش موضوعات العمل الشبابي ورؤية المملكة 2030، والتنسيق والتكامل في العمل الشبابي، والابتكار في العمل الشبابي، و العمل الشبابي في العصر الرقمي، وفئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب، والبحث الإجرائي التشاركي في العمل الشبابي، وجيل الشباب: الموروث والاستدامة، وصوت الشباب. كما يقدم خمس دورات تدريبية للعاملين مع الشباب والمهتمين بالقطاع الشبابي في مجالات التخطيط التنموي للبرامج الشبابية، وقيادة وإدارة البرامج الشبابية، وتصميم وتسويق البرامج الشبابية وقياس أثرها.