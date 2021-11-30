كأس العرب: لماذا بكى لاعب تونس بعد التسجيل ضد موريتانيا؟

سجّل التونسي محمد فراس بلعربي هدفين في فوز منتخب بلاده اليوم الثلاثاء 5-1 أمام موريتانيا في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العرب قطر 2021، وبكى بعد إحراز الهدف الأول ليكسب اهتمام وتعاطف الجماهير العربية التي تابعت المباراة.

📸 بكاء اللاعب " فراس بلعربي " 🇹🇳 بعد تسجيله الهدف الثاني له لصالح نسور قرطاج في مرمى منتخب موريتانيا .. نجم منتخب تونس فقد والده منذ 5 أيام و لكنه أصر على المشاركة مع منتخب بلده في كأس العرب 2021 🙏 pic.twitter.com/pKbCNH8pRF — Top African Football (@african_f) November 30, 2021



واتضح من خلال وسائل الإعلام التونسية أن اللاعب محمد فراس بلعربي فقد والده قبل يوم واحد من التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العرب.

وقد أهدى محمد فراس بلعربي الهدف إلى روح والده الفقيد، وانهمر في الدموع وسط مؤازرة وتشجيع من زملائه في المنتخب التونسي.