الرياضة

كأس العرب: لماذا بكى لاعب تونس بعد التسجيل ضد موريتانيا؟

محمد ابو الوفاaccess_time25 / ربيع الآخر / 1443 هـ      30 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
بكاء لاعب تونس محمد فراس بلعربي في كأس العرب

سجّل التونسي محمد فراس بلعربي هدفين في فوز منتخب بلاده اليوم الثلاثاء 5-1 أمام موريتانيا في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العرب قطر 2021، وبكى بعد إحراز الهدف الأول ليكسب اهتمام وتعاطف الجماهير العربية التي تابعت المباراة.

 


واتضح من خلال وسائل الإعلام التونسية أن اللاعب محمد فراس بلعربي فقد والده قبل يوم واحد من التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العرب.

 

وقد أهدى محمد فراس بلعربي الهدف إلى روح والده الفقيد، وانهمر في الدموع وسط مؤازرة وتشجيع من زملائه في المنتخب التونسي.

 

m.abo.elwafa

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