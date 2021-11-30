كأس العرب: لقطة كوميدية بطلها مدرب العراق بتروفيتش

نزل مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش إلى أرضية ملعب لقاء العراق وعمان في مسابقة كأس العرب قطر 2021 ليمنع أحد لاعبيه من تسديد ركلة جزاء، في المباراة التي دارت بين المنتخبين أمسية اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب عمان بهدف نظيف.

وسدد اللاعب أيمن حسين ركلة الجزاء لكن حارس مرمى عمان تصدى لها، وأشار الحكم إلى إعادة الركلة بعد تقدّم الحارس العماني عن مرماه.

قبل أن يعيد أيمن حسين تسديد ركلة الجزاء، نزل المدرب بتروفيتش مهرولًا إلى أرضية ملعب الجنوب ليمنع اللاعب من التسديد.

وأوكل بتروفيتش مهمة تسديد ركلة الجزاء إلى اللاعب خسن عبد الكريم الذي حوّل الكرة إلى الشباك وأنهى المباراة بالتعادل 1-1.