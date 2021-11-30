رقمنة خدمات المستثمرين بأمانة الشرقية

الدمام- البلاد

حققت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات معدل 100٪ في مستوى المعاملات الرقمية، الأمر الذي يعزز من تطور الخدمات وتسريع الأعمال بما يدعم البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين ورواد الأعمال على المشاركة في الفرص الاستثمارية بالأمانة، ويرفع من مستوى الشفافية والجاذبية الاستثمارية، وتسريع التحول الرقمي بالأعمال اليومية للأمانة.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان العرادي، أن الأمانة تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق الوزارة وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وهيئة تطوير المنطقة، وبرنامج جودة الحياة، واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات، لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية، ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.