تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها قبل الانطلاق

حائل- خالد الحامد
عقدت اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2021 اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2021 عبدالعزيز بن عبدالله السيف بحضور رؤساء اللجان العاملة والفريق التنظيمي المشكل من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للعمل في الرالي.
واستعرض خلال الاجتماع الاستعدادات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل إدارة اللجان العاملة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وناقشت اللجان أبرز الاحتياجات والمتطلبات لسير العمل قبل انطلاق الرالي في السادس من ديسمبر القادم.