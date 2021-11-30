الرياضة

تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها قبل الانطلاق

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1443 هـ      30 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد

عقدت اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2021 اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2021 عبدالعزيز بن عبدالله السيف بحضور رؤساء اللجان العاملة والفريق التنظيمي المشكل من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للعمل في الرالي.

 

واستعرض خلال الاجتماع الاستعدادات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل إدارة اللجان العاملة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وناقشت اللجان أبرز الاحتياجات والمتطلبات لسير العمل قبل انطلاق الرالي في السادس من ديسمبر القادم.

 

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2021 عبدالعزيز بن عبدالله السيف أن الاستعدادات لانطلاق الرالي من قبل اللجان العاملة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تسير بالشكل الصحيح وفق ما هو مخطط لها، مبيناً أنه تم استعراض جميع الخطوات التي تمت الفترة الماضية وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجان، مشيراً إلى أن الرالي سيشهد هذا العام منافسة حامية بين أبطال العالم للراليات والدراجات النارية لاسيما أن منطقة حائل تحتضن المرحلة الختامية لبطولة العالم، وقال السيف: نتطلع لاقبال وحضور كبير على المنطقة خلال فترة انطلاقة الرالي لما يمثله الرالي من أهمية في تعزيز تشجيع البرامج السياحية ‏والرياضية وإبراز مكانة الإرث ‏التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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