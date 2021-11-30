تعزيزا لحقوقها وتأكيد دورها.. المرأة السعودية.. مكتسبات وطنية وشراكة تنموية

جدة – تبوك- البلاد

حققت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله ، إنجازات ومكتسبات تاريخية للمرأة السعودية ، تمثل نقطة تحول كبرى لتأخذ مكانها اللائق في مواقع العمل والتنمية وتبؤها مراكز قيادية محلية ودولية.

فقد ركزت رؤية المملكة 2030 ضمن منظومة مستهدفاتها البارزة، على تفعيل مشاركة المرأة السعودية على كافة الأصعدة، واستثمار طاقاتها وتوفير البيئة العملية الملائمة بما يسهل عليها القيام بواجباتها الوطني في التنمية الشاملة، ورفع نسبتها في سوق العمل.

في هذا الإطار نظمت هيئة حقوق الإنسان،أمس، لقاءاً بعنوان “المرأة السعودية والمكتسبات الوطنية”, بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وتناول اللقاء أبرز الملامح التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية, بالإضافة إلى ما حظيت به المرأة السعودية من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة ومنحها سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف المجالات.

وفي هذا العهد الزاهر تهيأت كافة سبل التفوق للانسان السعودي والمكتسبات الكبرى للمرأة بشكل خاص حيث أخذت مكانها اللائق في مواقع العمل والتنمية وتبوئها مراكز قيادية محلية ودولية.

فاليوم تتزايد نسب توظيف المرأة في مختلف المجالات وفق المستهدفات الطموحة لاستثمار الثروة البشرية الوطنية التي تأتي في صدارة اهتمام ودعم القيادة وبرامج ومبادرات الحكومة والقطاع الخاص ، وقد تهيأت كل الفرص ومسوغات الشراكة الكاملة للمرأة السعودية، لأن تكون شريكا كاملا في التنمية ومحركا رئيسًا لها، ولم يعد هناك ما يحول دون مشاركتها وإسهامها في تحقيق دورها على الوجه الأكمل علما وعملا ومسؤولية مجتمعية باعتبارها نصف المجتمع. ومع هذه الإنجازات يشهد الخطاب المجتمعي تطورا أكد عليه مؤتمر تمكين المرأة في ختام أعماله مؤخرا ، تعزيزا لدور ومكانة المرأة ببرامج إعلامية وثقافية، واستثمار الكفاءات النسائية الوطنية للمشاركة في المحافل الدولية ، وإطلاق منصة إعلامية تعرض معلومات وإحصاءات محدثة عن الإنجازات السعودية في جميع ما يتعلق بالمرأة ونشرها بلغات مختلفة، وتوظيف الإعلام الرقمي للتعريف بالدور المحوري للمرأة السعودية في عملية التنمية الشاملة.