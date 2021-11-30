تخصصي الدمام يحصل على تجديد اعتمادين للمختبر وبنك الدم

الدمام- حمود الزهراني

حصل مختبر مستشفى الملك فهد التخصصي الأسبوع الماضي على تجديد اعتمادين أحدهما من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض للمرة الخامسة ، والآخر من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم للمرة الرابعة .

وأكد رئيس التشغيل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الأستاذ شريف عدنان عمر أن منح شهادة الاعتماد يأتي بعد خضوع المختبر وبنك الدم لتقييم الامتثال بمعايير الجودة وبرامج السلامة وتقييم آليات وإجراءات العمل داخل المختبر والذي يشمل تقييم مؤهلات الموظفين من فنيين وأخصائيين وأطباء وبرامج الجودة وسلامة الإجراءات الخاصة بتأمين الدم ومشتقاته خلال عمليات التبرع والنقل .

وبين شريف عمر أن مدة الاعتماد لمدة عامين والذي تحقق ليؤكد التزام المختبر بأعلى معايير الجودة العالمية والسلامة لتوفير الفحوصات التشخيصية الدقيقة وتأمين الدم المأمون ومشتقاته للمرضى باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والأنظمة الدقيقة وكوادر مؤهلة علميا وتقنيا ، مشيرة إلى مختبر مستشفى الملك فهد التخصصي أجرى منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 3,625,481 فحص مخبري بمعدل 362,548 فحص شهرياً ، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم لبنك الدم خلال الفترة نفسها 14737 بمعدل 1473 متبرع شهريا ، فيما أقيمت 83 حملة تبرع بالدم ، فيما تم إجراء 331,349 فحص في بنك الدم للمريض والمتبرع خلال نفس الفترة بواقع 33135 فحص شهرياً .