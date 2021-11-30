الحوثي يتلاعب بصحة اليمنيين ومطالبات بتدخل دولي

عدن – البلاد

طالبت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على القيود المفروضة على إجراءات مواجهة وباء كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مع استمرار رفضها للتطعيم ضد الوباء.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عن اجتماعها الأحد برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن “قرار مجلس الأمن رقم 2365 لعام 2021، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والأطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك”. وحمّلت اللجنة ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.

واعتبرت أن هذه” السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على الميليشيات الحوثية، التي تسعى لإعادة اليمن إلى عصور المرض والجهل والخرافة وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله”.

من جهة ثانية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الاثنين)، عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينا أن الاستهدافات دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.

وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي الحديدة، غربي البلاد. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إنه تم تحرير قرية “الرون” غربي مديرية حيس، وواصلت تقدمها الميداني وسط حالة انهيار في صفوف الحوثيين. وتقع القرية المحررة إلى الشمال الغربي من مديرية حيس، على الحدود مع مديرية الجراحي.