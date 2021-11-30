الثقافية

“إثراء” يطلق برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة “اقرأ”

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1443 هـ      30 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الظهران : البلاد

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” مؤخراً، فعاليات برنامج الملتقى الإثرائي الأول لمسابقة “اقرأ” في نسختها السابعة، التي تهدف إلى تعزيز القراءة بين أطياف المجتمع، وذلك بمقر المركز في الظهران.

وتضمنت المسابقة التي تستمر لمدة أسبوع 3 مسارات متنوعة: مسار “قارئ العام” الذي يستهدف طلاب وطالبات التعليم بمختلف المراحل الدراسية، ومسار “سفراء الترجمة” الموجه للمترجمين والمترجمات في المملكة، ومسار “سفراء القراءة” المخصص لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، إضافةً إلى إقامة المحاضرات التي تسلط الضوء على دور القراءة في إثراء المعرفة وورش العمل المختصة في القراءة التي تهدف إلى إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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