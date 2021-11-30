إثراء مهارات المراجعة الداخلية

الرياض- البلاد

وقعت جمعية المراجعين الداخليين اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “أكوا باور” لتبادل الخبرات في مجال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وذلك بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وإثراء المحتوى المعرفي لمهنة المراجعة الداخلية بالمملكة، والإسهام في نشر ثقافتها والعمل المشترك على تعزيز المهارات المهنية الوطنية في المجال بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030, وبحث سبل التعاون لتنفيذ برامج مشتركة تخدم مهنة المراجعة الداخلية والمراجعين الداخليين.

وتسعى الجمعية وبشكل مستمر إلى بناء وتعزيز علاقاتها مع منشآت القطاعين العام والخاص وفقاً لخطتها الإستراتيجية 2021 – 2025م؛ وذلك بهدف تطوير مهنة المراجعة الداخلية وتفعيل دورها الرقابي بالجهات والمنشآت، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبةً للتطورات التي تشهدها المملكة على كافة المستويات وبمختلف المجالات.