24 إصابة بكورونا.. و32 حالة تعافٍ

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة، امس ، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549695 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538856 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8833 حالة.

من ناحية اخرى بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (871) مخالفة خلال المدة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ (269)، ومنطقة الرياض بـ (217)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (181)، تلتها منطقة حائل بـ (118)، ثم المنطقة الشرقية بـ (39)، ومنطقة تبوك بـ (33)، ومنطقة الباحة بـ (8)، ومنطقة عسير بـ (5)، ومنطقة القصيم بمخالفة واحدة، ودون مخالفات في منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة نجران.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

من ناحية اخرى كشفت مبادرة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة، أمس عن طريقة الدخول الآمن للأماكن العامة.

وقالت المبادرة، إن ‏الاعتياد على تطبيقها، لا يعني التهاون في تنفيذها، فهي إجراءات اعتيادية، لكن نتائجها مهمة.

وذكرت أن تلك الطريقة تتمثل في: تفعيل تطبيق توكلنا، التباعد، التأكد من لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، التبليغ عند وجود مخالفات.