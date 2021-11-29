وكيل الصحة: أخذ اللقاح وقاية من الحالات الحرجة

الرياض ـ البلاد

أكد عبدالله بن مفرح عسيري، وكيل وزارة الصحة، أن لقاحات فيروس كورونا، في هذه المرحلة تقي الأفراد من الإصابة وتمنع المرض الشديد لكنها، لن تمنع انتشار العدوى في بقية المجتمع.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، في تدوينهة له “لذلك يجب أن نعطي التوسع في اللقاحات الوقت اللازم ونستمر في الاحترازات حتى نصل إلى بر الأمان”.

وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ تويتر، إنَّ الموجة الحالية من كورونا في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق القارة العجوز. وأشار إلى أن حوالي مليوني مواطن سعودي ومقيم ممن أعمارهم 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، موجها رسالة لهم: نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد.

إلى ذلك أكد أحمد سالمان عضو فريق تطوير لقاح «أكسفورد- استرازينيكا» أن الدراسات المبدئية أشارت إلى أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» لا يمتلك قدرة كبيرة على الانتشار رغم وجود عدد كبير من الطفرات به.

وأضاف أحمد سالمان مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد إدوارد جينز بجامعة أوكسفورد، أن تسجيل ما يقارب من 100 إصابة يعطي مؤشرا على أن سرعة انتشار أوميكرون ليست كبيرة.

لكنه أوضح أن العلماء لا يستطيعون الجزم بذلك إلا بعد إجراء دراسات أكثر تفصيلا عن متحور كورونا الجديد، وفقا لقناة «العربية. نت».



دراسة متحور كورونا الجديد

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأسئلة التي سيتعين على الدراسات التي ستجرى على المتحور الجديد الإجابة عنها، بما في ذلك التأكد من سرعة انتشاره ومدى شدة أعراضه وكذلك مدى فعالية اللقاحات الحالية معه.

واعتبر سالمان أن متحور كورونا الجديد مثير للقلق لحين الإجابة عن كل هذه الأسئلة، وهو ما يعني ضرورة الالتزام أكثر من أي وقت مضى بالإجراءات الاحترازية التي من بينها الحصول على اللقاح.