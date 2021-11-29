ليبيا.. توصيات أممية بإجراء الانتخابات في موعدها ومصير سيف الإسلام القذافي لم يُحسم

طرابلس – البلاد

بينما تجري الاستعدادات في ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، أوصت البعثة الأممية بضرورة إجرائها في موعدها، فيما تعهد الرئاسي بإنجاح الخطوة، مؤكدا أن رئيس المجلس محمد المنفي، التقى أمس (الأحد)، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لا سيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له، إن المبعوث الأممي أشاد بدور رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تقدّم الكفاءات الشابة إلى أعلى المراتب في الدولة والمجتمع، كما جدد كوبيش دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، قائلا إن “المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام”. من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن “الشباب هم رهان الحاضر وأمل المستقبل”، مطالبًا إياهم بتنظيم صفوفهم للتعبير عن إراداتهم وإمكانياتهم، للمساهمة في المصالحة الوطنية وصنع السلام.

وقال المنفي، إن المجلس الرئاسي يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیهة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية”.

وتقدم 98 مرشحا بملفاتهم لخوض انتخابات الرئاسة الليبية المقبلة، إلا أن مفوضية الانتخابات استبعدت في قائمتها الأولية القابلة للطعن 25 مرشحا بينهم سيف الإسلام القذافي، الذي قدم طعنا على القرار في وقت تأجلت الجلسة المخصصة للطعن بمحكمة سبها، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة. وكان من المقرر أن تحسم أمس محكمة الاستئناف بمدينة سبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، حسب ما أكده العضو في فريقه السياسي محمد القيلوشي، الذي أشار إلى أن مدة النظر في الطعن والمحددة بـ48 ساعة تنتهي أمس، باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي تقدم بمطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، أيام العطلة في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محيط محكمة سبها شهد استنفارا أمنيا، مع بدء النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي، حيث طوّقت قوات تابعة للجيش الليبي الطرقات والمداخل المحيطة بالمحكمة، وذلك لتأمين المحكمة بعد تعرضها إلى هجوم مسلح يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تقديم فريق الدفاع عن نجل القذافي، ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة.

إلى ذلك، شملت القائمة الأولية للمرشحين، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.