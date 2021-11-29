في دوري يلو.. الخلود يسقط الجبلين والشعلة يكسب بيشة

العدد 23506 الاثنين 24 ربيع الثاني 1443 هـ 11/29/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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