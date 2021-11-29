في دوري يلو.. الخلود يسقط الجبلين والشعلة يكسب بيشة

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الخلود رابع انتصار له في دوري” يلو لأندية الدرجة الأولى بعد تغلبه على نظيره فريق الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
سجل للخلود سيد أحمد، ومؤيد الطليحي، ومحمد المنقاش، فيما سجل للجبلين فيصل الجمعان.
بهذه النتيجة يصبح رصيد الخلود 15 نقطة وتوقف الجبلين عند 17 نقطة.
وفي الباحة، نجح فريق الشعلة في تحقيق الفوز أمام مضيفه فريق بيشة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع مازن عثمان، وبيكيتي” هدفين”، فيما سجل لفريق بيشة عايض القحطاني. بهذه النتيجة، أصبح رصيد الشعلة 21 نقطة، وبقي بيشة عند 10 نقاط.