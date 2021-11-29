الرياضة

في دوري يلو.. الخلود يسقط الجبلين والشعلة يكسب بيشة

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1443 هـ      29 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الخلود رابع انتصار له في دوري” يلو لأندية الدرجة الأولى بعد تغلبه على نظيره فريق الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

سجل للخلود ‏‎سيد أحمد، ومؤيد الطليحي، ومحمد المنقاش، فيما سجل للجبلين فيصل الجمعان.
بهذه النتيجة يصبح رصيد الخلود 15 نقطة وتوقف الجبلين عند 17 نقطة.

وفي الباحة، نجح فريق الشعلة في تحقيق الفوز أمام مضيفه فريق بيشة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع مازن عثمان، وبيكيتي” هدفين”، فيما سجل لفريق بيشة عايض القحطاني. بهذه النتيجة، أصبح رصيد الشعلة 21 نقطة، وبقي بيشة عند 10 نقاط.

وخرج فريق الجيل وضيفه الكوكب بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، بهذه النتيجة رفع الجيل رصيده إلى 15 نقطة، والكوكب إلى 17 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *