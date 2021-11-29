«خليك خايف ».. وبيت الرعب في موسم جدة

جدة – خالد بن مرضاح

انطلقت مؤخرا فعاليات موسم جدة. ومن البرامج المشوقة “خليك خايف” حيث أن هذه الفعالية لأصحاب القلوب القويّة فقط وهي عبارة عن رعب وبيت الاشباح “زومبي” يصاحبها حفل موسيقي دي جي يقدمه أشهر الفنانين الموسيقيين المحلين والخليجيين والعالميين، وذلك بتصريح من الهيئة العامة للترفيه.

وقال تركي اليامي المدير التنفيذي للفعالية: بدأنا الفعالية من العام 2019م وكانت تجربة وانفردنا وتميزنا بها وكان الاقبال عليها كبير والحمد لله، والآن زدنا ضعف المساحة والمسرح والعروض والألعاب الداخلية والممثلين، واجرينا نقلة نوعية في عالم “الاسكيرينايز” وتعاقدنا مع فنانين ديجيهات من خارج المملكة العربية السعودية ، وفي كل اسبوع لدينا فنان ديجي من خارج المملكة فضلا عن الاسماء المعروفة في الخليج كما أن العروض تتغير كل اسبوع وكذلك الممثلين ، كما يوجد بيوت رعب كل اسبوع تتغير سيناريوهاته بشكل مختلف حتى تكون المفاجأة، وهي ثلاث فعاليات متغييرة كل يوم شكل جديد. وتفاصيل الفعالية هي شخصيات رعب كما أن مدخل الفعالية عبارة عن بيت رعب يكون في استقبال الزائر ويجب عليه ان تكون لديه فكرة انه سوف يدخل في جو رعب مشوق مع الممثلين المتخصصين في هذا المجال.