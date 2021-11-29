التحالف: تدمير منصات لاطلاق الصواريخ الباليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عن تدمير تدمير منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.

حيث قال التحالف “استهدفنا مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء الدولي “.

وأضاف التحالف “دمرنا منصات لاطلاق الصواريخ الباليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء الدولي”.

وقد أكد التحالف اليوم بأن “ميليشيا الحوثي تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وسنتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين”، وتابع أن “مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي”.

وأكد التحالف إن الضربات الجوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف أن الضربات استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي.