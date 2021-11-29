“البنك الأهلي” يحصل على التصنيف الائتماني السعودي ksaAAA

البلاد : متابعات

طرحت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» مقياساً جديداً لتصنيف ائتماني – مقياس التصنيف الائتماني السعودي على المستوى المحلي – لمنح تصنيفات ائتمانية للمُصْدرين القائمين في المملكة العربية السعودية.

وصمم التصنيف الائتماني السعودي على المستوى المحلي للمُصْدرين القائمين في المملكة العربية السعودية ولديون أسواق رأس المال، وقروض البنوك، والالتزامات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية، التي تَصْدُر في المملكة. التصنيف الائتماني السعودي على المستوى المحلي هو تصنيف إضافي إلى جانب التصنيفات الائتمانية على المستوى العالمي وقد توفر تركيزاً أكبر على فروقات المخاطر الائتمانية في المملكة للمُصْدرين، والأطراف المقابلة، والوسطاء، والمستثمرين، وشركات التأمين العاملة في الأسواق المالية للمملكة العربية السعودية، من خلال تزويد آراء مستقلة حول الجدارة الائتمانية النسبية.

ومنحت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» البنك الأهلي السعودي، لأول مرة في المملكة، التصنيف الائتماني السعودي طويل الأجل على المستوى المحلي بدرجة ksaAAA. يستفيد البنك الأهلي السعودي من موقعه الرائد في السوق في المملكة العربية السعودية ورسملته القوية، بدعم من قدرة البنك القوية على تحقيق أرباح قبل المخصصات، والتي توفر هوامش رأسمالية جيدة لاستيعاب أي زيادة غير متوقعة في خسائر الائتمان. ودرجة التصنيف الائتماني ksaAAA هي أعلى درجة تصنيف ائتماني تمنح للمُصْدر في المملكة وفقاً لمقياس التصنيفات الائتمانية السعودية على المستوى المحلي.