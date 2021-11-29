الأخضر يدشن تدريباته في قطر استعداداً لانطلاق كأس العرب

الرياض – هاني البشر

دشن المنتخب الوطني امس الأحد تدريباته في “الدوحة” عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 ، وسيستهل الأخضر مشواره بملاقاة منتخب الأردن يوم الأربعاء القادم. ميدانيًا،أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، تحت إشراف المدير الفني “لورينت بونادي” بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مباريات مصغرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني اليوم الاثنين حصة تدريبية عند الثامنة والنصف مساءً على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، اجتمع ممثلي اللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2021 مساء اليوم الأحد ببعثة المنتخب الوطني في مقر إقامته في “الدوحة”. ورحبت اللجنة في بداية اجتماعها ببعثة الأخضر وتمنت التوفيق لهم في المشاركة العربية، وتم خلال الاجتماع تسليم مدير المنتخب الوطني “حسين الصادق” وقائد المنتخب الوطني “سعود عبدالحميد” درع المشاركة في البطولة، بعدها عقدت ورشتي عمل الأولى للاعبين برفقة الجهازين الفني والطبي للحديث عن العمليات التحكيمية واللوائح المتبعة، فيما أجريت الورشة الثانية للأجهزة الإدارية والإعلامية للحديث عن كافة التنظيمات الخاصة بالبطولة.