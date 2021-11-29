اتفاقية بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

البلاد : متابعات

وقّع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اتفاقية تعاون فني، مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية الـ ” 143 ” للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح البرلمان العربي في بيانٍ اليوم, أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومنها بناء برلمانات قوية وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية.