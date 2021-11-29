الرياضة

إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1443 هـ      29 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، (الأحد)، التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من تاريخه.

واشتملت اللائحة على عددٍ من التعديلات التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومبادئ العدالة الطبيعية.

وتمثلت أبرز تعديلات اللائحة في إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.

من جانب آخر، أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل) حيث ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات القائمة ووضع الخطط الملائمة وإعداد لائحة اللعب المالي العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أعضاء اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في إيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وذلك بعد دراسة الأمر مع خبراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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