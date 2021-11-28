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871 مخالفة للاحترازات خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1443 هـ      28 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (871) مخالفة خلال المدة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ (269)، ومنطقة الرياض بـ (217)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (181)، تلتها منطقة حائل بـ (118)، ثم المنطقة الشرقية بـ (39)، ومنطقة تبوك بـ (33)، ومنطقة الباحة بـ (8)، ومنطقة عسير بـ (5)، ومنطقة القصيم بمخالفة واحدة، ودون مخالفات في منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة نجران.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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