الرياضة

7 منتخبات تمثل السعودية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1443 هـ      28 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر

تشارك السعودية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين ” البحرين 2021″ خلال الفترة من ( 28 نوفمبر الجاري – 7 ديسمبر المقبل )  بـ 7 منتخبات هي كرة السلة على الكراسي المتحركة, وكرة الهدف وكرة الطاولة, وألعاب القوى والبوتشيا والسباحة, ورفع الأثقال.

ويرأس الوفد السعودي للدورة عضو مجلس إدارة اللجنة عبدالإله المقرن ونائبه المدير الإداري للجنة رشيد البداح, فيما تضم البعثة 89 شخصاً ما بين لاعبين ومدربين ومساعديهم وأخصائي العلاج الطبيعي ومشرفي إعاقة.

 وتعد الدورة أكبر حدث رياضي بارالمبي للشباب في قارة آسيا إذ يشارك به 30 دولة, يمثلهم أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يتنافسون في 9 ألعاب هي ( ألعاب القوى ، الريشة الطائرة، كرة الهدف، البوتشيا، رفع الأثقال ، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو وكرة السلة على الكراسي المتحركة) .

وأنهت منتخبات المملكة تحضيراتها للمشاركة في الدورة بإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية, حيث اختتم منتخب رفع الأثقال تحضيراته بمشاركته في بطولة العالم بجورجيا وقبلها معسكر داخلي في الرياض, التي استضافت معسكر منتخب كرة السلة , واستعد منتخبا السباحة والبوتشيا في المنطقة الشرقية , وفي المقابل كان الاستعداد لمنتخبي الهدف والطاولة في مصر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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