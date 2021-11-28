صحة و عافية

عصير الجرجير باللبن ..مضاد حيوي طبيعي يقي من الأمراض!

فرناس حفظيaccess_time23 / ربيع الآخر / 1443 هـ      28 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتبر الجرجير من الخضروات الورقية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات  والمعادن الهامة لصحة الجسم ومنها الكالسيوم والزنك وفيتامين سي وفيتامين أ .

ويساهم عصير الجرجير  باللبن على ترطيب الجسم في الصيف، وحمايته من الإصابة بالجفاف، كما يساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض ، فهو يزيد  من كرات الدم البيضاء في الجسم.

ويعمل عصير الجرجير باللبن على تقوية العظام في جسم الانسان وحمايته من الإصابة بشيخوخة العظام، كما يساعد على تقوية الأسنان للأطفال في المرحلة الأولى من عمرهم.

ويعد عصير الجرجير باللبن من أفضل الأطعمة التي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان.

vernas hefzy

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