صحة و عافية عصير الجرجير باللبن ..مضاد حيوي طبيعي يقي من الأمراض!

يعتبر الجرجير من الخضروات الورقية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم ومنها الكالسيوم والزنك وفيتامين سي وفيتامين أ . ويساهم عصير الجرجير باللبن على ترطيب الجسم في الصيف، وحمايته من الإصابة بالجفاف، كما يساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض ، فهو يزيد من كرات الدم البيضاء في الجسم. ويعمل عصير الجرجير باللبن على تقوية العظام في جسم الانسان وحمايته من الإصابة بشيخوخة العظام، كما يساعد على تقوية الأسنان للأطفال في المرحلة الأولى من عمرهم. ويعد عصير الجرجير باللبن من أفضل الأطعمة التي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان.