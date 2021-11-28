بالفيديو: ميسي يصنع 3 أهداف مع باريس ويحقق رقمًا قياسيًا

صنع الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف لصالح باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليغ آه”.

وقاد ميسي النادي الباريسي إلى فوز خارج الديار أمام سانت إيتيان بنتيجة 3-1 ليواصل باريس تصدره لجدول المسابقة الفرنسية بـ40 نقطة.

وجمعت المباراة بين الفريقين لحساب المرحلة الـ15 من الليغ آه، في ملعب سانت إيتيان “جيوفروي غيتشارد” بصافرة من جيروم بيرسارد.

الهدف الأول صنعه ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لزميله المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي سجّل بالرأس.



ثم عاد في الشوط الثاني ليمنح ميسي تمريرة الهدف الثاني إلى الجناح الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا.

MESSI 2ND ASSIST OF THE DAY, DI MARIA 2-1🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RDWKZCtk78 — mx (@MessiBDO7) November 28, 2021



وفي آخر أنفاس اللقاء قدّم ميسي تمريرة حاسمة أخرى إلى البرازيلي ماركينيوس ليقتل المباراة بالهدف الثالث.

🎥 الأسيست الثالث للأعظم في التاريخ 🐐 pic.twitter.com/WUrw7crfOu — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) November 28, 2021



وكان ميسي (34 عامًا) قد سجّل أول أهدافه في المسابقة الفرنسية على الإطلاق منذ التحاقه بالـ “بي إس جي” في الجولة الماضية أمام نانت في المباراة الفوز 3-1، وهذه الجولة أمام سانت إيتيان حان الدور على أول تمريرة حاسمة.

وقدّم ليونيل ميسي 3 تمريرات حاسمة “هاتريك أسيست” للمرة الثالثة في مسيرته الكروية بعد فبراير من عام 2020 أمام ريال بيتيس، ومارس من عام 2016 أمام خيتافي.

وبتقديمه 3 تمريرات حاسمة أمام سانت إيتيان، فإن ميسي وصل إلى العام التقويمي رقم 14 تواليًا الذي يقدّم خلاله 15 تمريرة حاسمة فأكثر، بداية من عام 2008 إلى عام 2021 الحالي.

كما أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي أنجز هذا الرقم القياسي ممن ينشطون حاليًا في ملاعب كرة القدم، وكان أغزر عام هو 2011 بتقديمه 36 تمريرة حاسمة، ثم عام 2016 بـ31 تمريرة، وعام 2018 بـ26 تمريرة.