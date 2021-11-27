الأولى

وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع الأرجنتين

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1443 هـ      27 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بيونس آيرس : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين سرخيو توماس ماسا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، وأكد سمو وزير الخارجية خلال اللقاء بأن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع جمهورية الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

بدوره رحب رئيس مجلس النواب الأرجنتيني بسمو وزير الخارجية، وثمن زيارته إلى الأرجنتين، التي وصفها بالمهمة من أجل نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاء أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *