نيابة عن أمير الشرقية.. الثنيان يدشن مهرجان “نصف ماراثون الخبر الدولي”

الدمام-حمودالزهراني
تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان أمس الأول مهرجان نصف ماراثون الخبر الدولي، بحضور عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص وتوافد أكثر من 20 ألف زائر على موقع المهرجان بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر .
وتضمن الحفل مسيرة شارك بها ما يقارب ألف فرد من منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقية والرياضيين وذوي الإعاقة والفرق الفنية وطلاب الأكاديمية السعودية لفن الطهي “زادك” ، فيما أقيم أوبريت وطني بعنوان (وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه) اشتمل على لوحات فلكلورية متنوعة تعكس تلاحم الشعب السعودي مع القيادة الرشيدة . وقد انطلق اليوم (السبت) سباق نصف المارثون بكورنيش الخبر لمسافة 3كم و 8 كم للجنسين الساعة 9 صباحا، أما السباق الرسمي فقد انطلق الساعة الثالثة عصرا لمسافة 21 كم وشارك فيه عداؤون محترفون من 15 دولة وسيتم توزيع الجوائز الساعة الخامسة مساء.