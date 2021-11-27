الرياضة فلادان يمنح لاعبي الاتفاق 7 أيام راحة و٦ لاعبين إلى كأس العرب

الدمام-حمودالزهراني

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا. حيث منح لاعبي فارس الدهناء إجازة لمدة 7 أيام بعد نهاية مباراتهم التي تغلبوا فيها على الفيصلي بنتيجة 0/1، على أن تستأنف التدريبات يوم 5 ديسمبر المقبل، ويتخلل البرنامج الإعدادي معسكر داخلي مفتوح إلى جانب خوض وديتين في الدمام يومي 10 و 14 ديسمبر، يستضيف فيها فريق الحزم في المباراة الثانية، في حين لم يتحدد اسم الفريق المقابل في المباراة الأولى. وفي سياق متصل، سيغادر السداسي الدولي الاتفاقي للالتحاق بمنتخباتهم للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021 وهم: (الجزائري رايس مبولحي ومواطنه أيوب عبد اللاوي، والتونسي نعيم سليتي، والمغربي وليد أزارو، ولاعبا المنتخب السعودي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي).